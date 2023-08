FORMELLO - Lazio, Sarri spinge coi nuovi. Pedro e Hysaj vanno gestiti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Nessuna sorpresa, e visti gli ultimi acciacchi è meglio così. Consumato un altro allenamento a Formello, resta quello di domani per chiudere la preparazione in vista dell’ultima amichevole con il Latina. Luis Alberto regolarmente aggregato (tornato già ieri), seduta completata anche da Kamada e Isaksen, gli ultimi due arrivati. Troveranno spazio nel secondo tempo al Francioni. Ai box, però, è finito Marcos Antonio a causa di una lesione muscolare alla coscia destra: il brasiliano si è fermato alla vigilia del test con il Girona. Ha iniziato il protocollo riabilitativo, salterà di sicuro il debutto ufficiale in programma a Lecce il 20 agosto.

FERMI. Da valutare restano poi le condizioni di Pedro e Hysaj, ormai gestiti da più di una settimana. Lo spagnolo ha dolore alla caviglia sinistra, così come l’albanese - alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille ormai dal match con il Primorje - sarà risparmiato tra due giorni nel Memorial in ricordo di Vincenzo D’Amico. Si è riaggregato Cancellieri, ieri a riposo per un fastidio al flessore. Nulla di preoccupante per il classe 2002, al centro delle voci del mercato in uscita (vicino all’Empoli). Akpa Akpro è il lungodegente, era finito in infermeria a metà luglio per una fortissima contusione al piede destro. Non si è più visto in campo coi compagni.

Scritto il 11/08