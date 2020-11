FORMELLO - Lazio, subito la ripresa. Attesa per Milinkovic

Il tour de force è ufficialmente cominciato. La Lazio archivia lo Zenit con una vittoria schiacciante per 3-1 e volta subito pagina proiettandosi alla sfida di domenica alle 12.30 contro l'Udinese. Domani i biancocelesti scenderanno in campo a Formello per la consueta seduta di scarico in programma alle ore 11. Inzaghi ha recuperato tasselli importanti negli ultimi giorni. Dopo Leiva e Immobile, anche Strakosha e Luiz Felipe sono risultati negativi e sono tornati a disposizione in tempo per la Champions. Il difensore brasiliano ha giocato anche uno spezzone di gara mettendo minuti importanti nella gambe. Una scelta proiettata alla prossima sfida, quando il brasiliano potrebbe rientrare fra i titolari al posto di Patric sul centrodestra. Lulic prosegue spedito il suo recupero, non è ancora stato inserito nella lista del campionato. La Lazio potrà operare un altro cambio dopo l'inserimento di Radu, il suo ritorno è sempre più vicino e potrebbe anche avvenire in concomitanza con la sfida all'Udinese.

MILINKOVIC - Le attenzioni delle prossime ore però, saranno tutte per Milinkovic-Savic. Il serbo è infatti risultato negativo all'ultimo tampone effettuato, dopo i giorni di quarantena da Covid-19 trascorsi in Serbia. Il suo rientro nella Capitale dovrebbe essere previsto per domani mattina, poi verso ora di pranzo possibili visite mediche in Clinica Paideia per svolgere gli esami del caso compresi alcuni controlli cardiologici. Se tutto dovesse andare secondo i piani, già giovedì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, candidandosi per una maglia da titolare con l'Udinese.

