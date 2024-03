FORMELLO - Lazio, timori per Luis Alberto: rifinitura saltata

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allarme Luis Alberto, non ha svolto in campo la rifinitura. Lo spagnolo è alle prese con un affaticamento muscolare, la sua presenza per domani è in dubbio, anche se non va ancora considerato out per il big match con la Juventus. Dietro la punta si sono mossi Felipe Anderson e Pedro, in ballottaggio con Kamada in caso di stop del Mago. Zaccagni, al contrario, si è mosso a tutta fascia sulla corsia sinistra: Marusic provato dalla parte opposta, in mezzo potrebbe spuntarla il tandem formato da Guendouzi e Vecino, anche se sperano Cataldi e lo stesso Kamada, utilizzabile sia a centrocampo, sia sulla trequarti. Immobile è in vantaggio su Castellanos per la maglia da unica punta.

Pellegrini è squalificato, insieme a Rovella ha svolto un lavoro differenziato sul campo centrale. La sgambata odierna è andata in scena al Fersini, servirà l'ultima rifinitura prevista per domani per sciogliere i nodi tattici e soprattutto fisici, viste le condizioni di Luis Alberto. Lazzari, al contrario, si è fermato ieri e anche oggi non si è visto coi compagni per un problema al polpaccio. Dietro recuperato Patric, partirà dalla panchina dopo un mese e mezzo di stop. I tre centrali saranno Casale, Romagnoli e Gila. Tra i pali Mandas, alla terza da titolare dopo il derby di Coppa Italia e la trasferta di Frosinone.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Ruggeri, Cataldi, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Saná Fernandes, Pedro, Diego Gonzalez. All.: Tudor.

