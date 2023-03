FORMELLO - Lazio, torna Casale. Chance Maximiano, Cataldi si scalda

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

FORMELLO - Riposo dolce riposo. Sabato libero, ci mancherebbe altro. La Lazio si gode l’inizio del weekend, tornerà in campo domenica alle 15 per la ripresa degli allenamenti. Sarà già antivigilia, lunedì è in programma la rifinitura anti-AZ, da affrontare martedì all’Olimpico per l’andata degli ottavi di Conference. Tornerà Casale dalla squalifica scontata a Napoli, mentre per la prossima di campionato (Bologna-Lazio) il giudice sportivo fermerà Marusic, diffidato e ammonito al Maradona. Per questo il montenegrino verrà confermato titolare in Europa, al Dall’Ara si vedranno Lazzari e Hysaj sulle fasce. Tra i pali dovrebbe ritrovare posto Maximiano. Le riflessioni riguarderanno ogni reparto. A centrocampo ritroverà il posto Cataldi, si valuterà il dispendio di energie per decidere le mezzali ai suoi lati. Stesso discorso per gli esterni offensivi dove ci sono due maglie per tre calciatori: Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. Lo spagnolo è in vantaggio, il ballottaggio sembra più tra il brasiliano e l’ex Verona.