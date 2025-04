Formula 1 | Ferrari, a Suzuka è un semi-flop: arriva la notizia che fa sperare

Courtesy of Pirelli © foto di Clive Rose

La Ferrari conclude con un semi-flop in quel di Suzuka, non riuscendo a sovvertire la qualifica di ieri. Tuttavia dalla Ferrari arriva la notizia che fa sperare in un futuro diverso dopo l'anonimo inizio di Mondiale di Formula 1 2025 proiettandosi alla prossima gara, il Gran Premio del Bahrain. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, LA NOVITA' PER IL BAHRAIN <<<