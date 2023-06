Formula 1 | Ferrari, ben 5 aggiornamenti sulla SF-23 in Austria: l'elenco

© foto di Ferrari - Twitter

La Ferrari vola in Austria per la Sprint Race e il Gran Premio di Formula 1 al Red Bull Ring. I tifosi della Ferrari sperano in un ulteriore salto in avanti dopo il Canada anche grazie agli aggiornamenti. Grosse novità infatti sulla Ferrari. Clicca qui di seguito dopo le frecce per l'articolo completo su >>>> FERRARI, I CINQUE AGGIORNAMENTI PER IL GP D'AUSTRIA <<<<