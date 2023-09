Formula 1 | Razzismo in F1, scoppia la polemica: una nazione sul piede di guerra

Il razzismo continua a far parlare di se anche negli sport Mondiali. L'ultima polemica arriva dalla Formula 1 dove addirittura un intero stato si è sollevato puntato in dito e chiedendo maggiori controlli sulle dichiarazioni dei protagonisti del massimo sport motoristico. Una vicenda che vedremo che stascichi avrà. Clicca qui di seguito dopo le frecce per l'articolo completo su >>> RAZZISMO IN FORMULA 1, UN'INTERA NAZIONE SUL PIEDE DI GUERRA <<<