Foro Italico, al via 'La Partita del Cuore': presenti due grandi ex Lazio

Tra la rabbia e la speranza, tra la tristezza e la solidarietà: il calcio è un vortice di emozioni che riesce a regalare ai tifosi un quadro entro il quale ritrova la propria esistenza. Per questo, ex calciatori e olimpionici (N.I.C.O) e appartenenti alla Polizia di Stato (POLSOCCER) hanno dato vita, in collaborazione con "Sport e Salute" al Foro Italico, alla Partita del Cuore. La reginetta - sottolinea l'Ansa - è stata Giorgia Righi, diplomata al Liceo Musicale di Pesaro e ufficiale di gara FIN, purtroppo oggi costretta in carrozzina per via di una patologia neurodegenerativa. Presentatrice dell'evento Francesca Manzini e, poi, tantissimi campioni, tra cui anche due ex giocatori della Lazio: Giuseppe Giannini, Bruno Giordano, Massimo Piscedda, Ubaldo Righetti, e gli olimpionici, Bruno Mascarenhas (canottaggio), Andrea Lo Cicero (rugby), Roberto Cammarelle (pugilato), Luigi Mastrangelo (pallavolo).