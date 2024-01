Foschi attacca Mourinho: "Ancora?! Ci sono allenatori molto più bravi di lui"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'esonero dalla Roma, l'ipotesi di José Mourinho al Napoli ha scatenato l'ira di Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo. In collegamento a Radio Punto Nuovo ha espresso il suo pensiero sulla possibile nuova esperienza del portoghese in Italia. L'attacco in questione è stato durissimo. Di seguito le sue parole: "Se dicessi quello che penso, lasciamo stare... Ditemi che senso ha ormai Mourinho in Italia?! Non è ancora finita?! Mourinho al Napoli, ma dai... In Italia abbiamo allenatori 70-80 volte migliori di lui. Sarebbe una cosa ridicola! De Laurentiis non ci cascherà, statene certi".