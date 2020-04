Foti: "Complimenti alla Lazio, può vincere il campionato"

Prima della sospensione del campionato, la lotta per il vertice della classifica è stata agguerrita fino all'ultima giornata. Ai microfoni di Calcionews24 ha parlato di Lazio l'ex presidente della Reggina Lillo Foti: "Bisogna fare i complimenti alla Lazio perché alla base di tutto c’è un progetto di molti anni, c’è una società molto attenta e molto preparata. Anche lì c’è un’espressione della Reggina, ovvero il segretario generale Armando Calveri, un altro dei figli del Sant’Agata. Detto questo, la Lazio ha dimostrato di avere caratteristiche per poter aspirare ad un posto importante. Poi c’è sempre la Juve, solida e presente per il discorso delle prime posizioni. L’Inter è ritornata a grandi livelli. Io penso però che ci sarà l’opportunità per Lazio e Juve di potersela giocare fino all’ultima domenica".