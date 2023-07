FPF, la Uefa non fa sconti: multe per diversi club. E Inter, Roma, Milan…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Uefa si è pronunciata in merito al Financial Fair Play di tutte le squadre d’Europa. Come si legge nel comunicato, diramato tramite i canali ufficiali, il Barcellona e il Manchester United rientrato tra i club multati e dovranno pagare rispettivamente 500.000 'per la comunicazione errata, nell’anno finanziario 2022, di profitti derivanti dalla cessione di attività immateriali' e 300.000 euro 'per aver riportatodei deficit minori per quanto riguarda il requisito del break-even'. Per quel che riguarda le italiane, nessuna società è stata sanzionata. Restano però sotto osservazione la Roma, l’Inter e il Milan.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE