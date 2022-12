Francia, Benzema ha deciso il suo futuro: "Ho scritto la mia storia..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Karim Benzema dice addio alla Nazionale francese. All'indomani della finale del Mondiale il Pallone d'Oro con un post social ha annunciato l'addio: "Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra sta finendo". L'attaccante non ha partecipato al Mondiale in Qatar causa infortunio e nonostante l' avesse superato non è stato richiamato per l'ultima gara dal ct Deschamps.