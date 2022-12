Francia, che numeri ai Mondiali negli ultimi anni: nessuna ha fatto meglio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia è di nuovo in finale della Coppa del Mondo. La squadra di Didier Deschamps ha rispettato il pronostico e ha battuto 2-0 il Marocco nella semifinale del Mondiale 2022. I transalpini dopo quattro anni dal trionfo in Russia hanno nuovamente la possibilità di mettere le mani sulla coppa più prestigiosa per Nazionali. Ad impreziosire il cammino de "Les Bleus" sono i numeri stratosferici degli ultimi 24 anni con ben 4 finali centrate. La prima nel 1998 vinta contro il Brasile, la seconda nel 2006 persa contro l'Italia, quella del 2018 contro la Croazia e quella che si disputerà domenica contro l'Argentina. Nessun'altra squadra ha fatto così bene, il che testimonia la potenza di un movimento calcistico che nel lungo periodo sta sfornando campioni e talenti a profusione.