Francia choc, 30 anni di squalifica per un calciatore: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel calcio dilettantistico francese, un giocatore è stato squalificato per trent'anni. La notizia ha fatto molto rumore in Francia e per questo il provvedimento ha già fatto il giro del mondo. Come sottolinea gianlucadimarzio.com, a spingere il giudice sportivo a prendere questa decisione esemplare è stata una rissa in cui è stato coinvolto il calciatore durante la partita tra Le Blanc de Indre e il Fussy-Saint Martin, valida per la Serie D francese. Nel particolare, il calciatore in questione ha colpito violentemente con una gomitata il direttore di gara, che l'hai poi espulso. Per questo motivo, la federcalcio francese ha deciso di assegnarli una maxi squalifica di ben trent'anni, 5 punti di penalizzazione in classifica e 234 euro di multa alla società. Così, il giocatore potrò tornare a giocare una partita ufficiale su un campo di calcio soltanto il 12 dicembre 2052. Non è mai troppo tardi, insomma...