Francia, défilé dei Bleus al Clairfontaine: il momento di Guendouzi - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia chiama e i Bleus rispondono presente. I ventitré convocati dal Ct Deschamps si sono ritrovati oggi al Clairfontaine dove inizieranno la preparazione per la doppia sfida con la Croazia, valida per i quarti di Nations League. In attesa di vederli in campo, i francesi hanno dato per l’ennesima volta la conferma che in fatto di stile non hanno rivali. Il momento del loro arrivo al centro tecnico è sembrata una vera e propria sfilata di moda, ognuno ha sfoggiato il proprio look e la parola d’ordine non è stata certo “sobrietà”.

Jeans, felpe e tute over, pantalone nero e doppiopetto, bomber e t-shirt bianca, sneakers per tutti i gusti e il must: cappello più occhiale scuro. Da Mbappé a Koundé, il più particolare, passando per Pavard, Thuram, Konaté a Chevalier, tra i più classici. Il più minimal invece, è stato sicuramente Guendouzi che ha indossato una semplice tuta scura.

Manu Kone et Matteo Guendouzi arrivent en duo à Clairefontaine ! pic.twitter.com/DEkoucQpGH — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 17, 2025

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE