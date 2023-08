Francia, Deschamps dirama la lista dei convocati. E Guendouzi…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo sarà l’ultimo weekend di campionato, poi subentrerà la pausa per lasciare spazio alle nazionali. Per l’occasione, Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le due partite in programma il 7 e il 12 settembre con Irlanda e Germania. Nella lista dei 23 giocatori, visibile sul profilo social della selezione, non è presente Matteo Guendouzi, ultimo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato giunto ieri nella Capitale.

