Francia, Deschamps sul turnover: “Era uno dei miei obiettivi. Voglio una reazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Domani alle 21 la Francia affronterà il Cile in amichevole e alla vigilia, in conferenza stampa, è intervenuto Deschamps. Il ct si è soffermato su diversi punti e tra questi, il possibile turnover che ha così motivato: “Uno dei miei obiettivi, anche se va contro la nostra prestazione collettiva, era quello di vedere più giocatori possibili in queste due partite. Non è perché il risultato e le prestazioni sono stati negativi che cambierò la mia visione. Anche se non saranno gli stessi giocatori a partire, dovremo mostrare una reazione. La forza collettiva è al di sopra di tutto. Sono tutti consapevoli delle nostre carenze, anche quelli che non hanno giocato”. Si accende dunque, una speranza per Guendouzi, in panchina nella precedente gara, di poter avere la chance di scende in campo e dimostrare il suo valore.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE