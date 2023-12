Francia, Fabio Grosso contro il Lione: chiesto il risarcimento danni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Fabio Grosso non intende fare alcun regalo al Lione. Dopo essere stato licenziato lo scorso 30 novembre, l'italiano è stato sostituito da Pierre Sage sulla panchina dell'OL, ma non si è lasciato in buoni rapporti con la dirigenza. Infatti, come sottolineato da L'Equipe, durante l'ultimo incontro tra i vertici societari e il tecnico, i giocatori presenti al centro di allenamento avevano sentito delle urla provenire dalla sede.

Come riportato da Le Progrès, Fabio Grosso è sotto contratto fino a giugno 2024 e lo stesso discorso vale per 4 membri del suo staff, ovvero Raffele Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta.

L'ex terzino sinistro, che in carriera ha vinto anche un Mondiale nel 2006 calciando l'ultimo rigore decisivo in finale proprio contro la Francia, è deciso a chiedere il risarcimento del danno che crede di aver subito. Di conseguenza, per liberarsi una volta per tutte di lui, il Lione dovrà pagare una cifra compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro.