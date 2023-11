Francia, Gattuso su Grosso: "Abbiamo passato un brutto momento, sono davvero triste"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'incidente che ha coinvolto Fabio Grosso la scorsa settimana ha colpito tutto il mondo. L'allenatore dell'OL è stato gravemente ferito da alcuni tifosi del Marsiglia fuori dallo stadio prima della partita. A tal proposito Rino Gattuso, tecnico dell'OM, ha raccontato in conferenza stampa il suo pensiero e come ha vissuto le ore successive all'accaduto. "Ci siamo chiamati in video il giorno dopo. Non ho parlato molto con lui subito dopo la partita. Il giorno successivo abbiamo avuto l'opportunità di parlare a lungo. Mi dispiace davvero per lui, ma mi sarebbe dispiaciuto per chiunque. Sono davvero triste per come sono andate le cose. Nessuno dei tifosi deve sentirsi rappresentato da chi ha lanciato le pietre. Doveva essere una festa, abbiamo passato un brutto momento. Con Fabio abbiamo parlato di quanto sia stato fortunato, con pochi centimetri avrebbe potuto perdere un occhio".