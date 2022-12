Francia Mondiali | Deschamps e la minaccia a Kounde: "Se lo avesse fatto davanti a me..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Didier Deschamps, ct della Francia, intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare del caso relativo a Jules Kounde, che ha giocato 42 minuti con una collana d'oro senza che l'arbitro o gli assistenti se ne accorgessero: "Il direttore di gara ci aveva avvertito, i calciatori non possono indossare braccialetti o collane. Non so cosa ci sia, so che è superstizioso... In allenamento la indossa e non so cosa significhi. Io gli ho detto: 'Sei fortunato che non fossi davanti a te, ma...'. I giocatori non iniziano una partita con un orologio, o con gli occhiali da sole perché non è permesso e pensavo che l'avesse rimossa, ma non è stato così. Peccato".