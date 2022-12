Francia Mondiali | Deschamps trema, il virus colpisce ancora. Influenza o Covid?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’è pace per la Francia che non riesce a godersi a pieno la conquista della finale. Sono ore di forte apprensione per Deschamps che teme di non riuscire a parare l’epidemia d’influenza che sta colpendo la rosa. I primi ad accusare i sintomi sono stati Upamecano e Rabiot, per questo esclusi dalla sfida col Marocco, ai quali ora si aggiunge anche Coman. La causa è stata rinvenuta nell’aria condizionata che è presente in tutti gli stadi per contrastare le temperature elevate del Qatar, ma comincia a farsi strada il sospetto che probabilmente non sia semplice raffreddore e febbre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è spuntato il sospetto che possa trattarsi di Covid. A lasciarlo pensare sono state le precauzioni attuate sia dopo la sfida con l’Inghilterra sia dopo la semifinale. È stato imposto infatti, a coloro che accedevano alla mixed zone di indossare le mascherine. Ma non è tutto, è stato distribuito anche del gel idroalcolico. Il ct e lo staff hanno voluto aumentare le precauzioni per evitare che la situazione possa degenerare in un “lazzaretto” in vista della finale con l’Argentina, in programma domenica.

