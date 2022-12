Frey, stoccata alla BoboTv: "Adani troppo tifoso. Cassano? Meglio non parlare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una delle tante novità dei Mondiali 2022 è lo sbarco sulla Rai della BoboTv. Dalle dirette Twitch Adani, Vieri, Cassano e Ventola sono approdati su un emittente nazionale per commentare quanto succede in Qatar. Ma non tutti sono contenti della crescita esponenziale della trasmissione. Tanti ex calciatori stanno cirticando i loro colleghi. Seba Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha detto durante Kick Off: "Bobo (Vieri, ndr) quando critica, lo fa bene. E quindi mi sta bene. Lele (Adani, ndr) è un amico. Se fosse stato veramente così bravo e continuativo avrebbe continuato a Sky. Secondo me parla molto bene di calcio ma in lui vedo molto più un tifoso sudamericano Messi dipendente, che un opinionista in generale. Quando parla di Sudamerica e di Messi finisce il mondo. Degli altri due (Ventola e Cassano, ndr) meglio non parlarne. Io la critica la accetto, soprattutto se è costruttiva. Ma qui andiamo nella cattiveria, sul pesante. Da ex calciatore ti dico che non l'avrei presa per niente bene".