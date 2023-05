Frosinone, Caso: “Questo il mio obiettivo in A. All’Olimpico sarà…”

Il Frosinone, sotto la guida di Fabio Grosso, ha conquistato la promozione in Serie A e la prossima stagione avrà l'opportunità di confrontarsi con 'i grandi' del campionato in stadi in cui è stata scritta la storia del calcio. Emozione indescrivibile per Giuseppe Caso che, intercettato dai microfoni di TvPlay, ha manifestato tutta la sua contentezza al solo pensiero di varcare il campo dell'Olimpico e di San Siro: “L’anno prossimo non ho un avversario da battere. Voglio fare il primo gol in Serie A e spero che accada. Questo è il mio obiettivo. Voglio giocare in stadi come San Siro, l’Olimpico o l’Allianz. Sarà emozionante”.

NAZIONALE - "È un sogno, non un obiettivo. Se dovesse avverarsi sarebbe un qualcosa di incredibile. Lo ripeto, è un sogno non un obiettivo. Darò il meglio per ottenere l’azzurro”

