Frosinone, Di Francesco a Sky: "Non meritavamo lo svantaggio, abbiamo pagato..."

Ancora nessuna vittoria in trasferta: il Frosinone deve fermarsi di nuovo, questa volta contro la Lazio. I gol di Castellanos, Isaksen e Patric hanno affossato la formazione di Di Francesco, che nel post partita ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco le sue dichiarazioni: "Difficile da spiegare, dopo l'1-1 ci siamo persi, gli abbiamo regalato il secondo gol. Abbiamo smesso di giocare, sono anche i peccati di gioventù. Mi girano un po' le scatole perché facciamo sempre gli stessi discorsi. Dobbiamo crescere dal punto di vista dell'attenzione, non si possono buttare prestazioni del genere per superificialità. Mi dispiace non portare a casa nuovamente i tre punti".

"Bisogna migliorare attraverso l'analisi degli errori e la crescita. Questo è l'auspicio. Continuiamo a lavorare in questa direzione e con questa mentalità. Molte cose non ci girano nel verso giusto, è un peccato. Avevamo creato difficoltà alla Lazio, in due minuti siamo andati in svantaggio e non ce lo meritavamo. Abbiamo pagato le piccole ingenuità. Non dobbiamo fermarci qui, ripartiamo dai primi 70 minuti cancellando gli ultimi 20".

"Il difensore non l'ha sentito fino alla fine, ma Castellanos qui è veramente bravo, ha colpito molto bene. Gli diamo merito, ha fatto un gran gol. Anche se il nostro difensore lo deve sentire di più".

Di Francesco ha analizzato la sfida anche in conferenza stampa: “Sconfitta difficile da accettare? Per 70 minuti vedo una squadra di livello alto, poi ci siamo persi al primo errore. Dobbiamo maturare nella gestione dei momenti. Noi siamo stati frettolosi nella gestione della palla. Ci siamo ritrovati 2-1 e manco te ne sei accorto. Hai preso due schiaffi senza nemmeno accorgertene. La Lazio è una grande squadra e purtroppo quando gli concedi troppo succede questo. Dovevamo avere meno fretta . Castellanos? Lui ha fatto un gol che se ci prova dieci volte magari lui lo fa 9 volte perché è bravo, ma altri magari non ci riescono. Abbiamo fatto tanti piccoli errori che non ci possiamo permettere".

"Sul 3-1 un uomo non si è messo sul secondo palo e abbiamo subito gol. Per 70 minuti non posso dire niente a questa squadra. Noi dobbiamo salvarci, non ci dimentichiamo da dove arriviamo. Noi dobbiamo tornare a fare punti perché dicembre non è stato positivo. Staccato la spina dopo il vantaggio? Paradossale, ma un po’ è così. Se noi palleggiamo ci difendiamo meglio, quando invece non abbiamo palla, viste anche le difficoltà di non avere terzini di ruolo, siamo andati in difficoltà. Lo avevo messo in conto, ma dobbiamo lavorare per migliorare negli ultimi venti minuti. Noi ci siamo dovuti inventare dei ruoli stasera, un po’ come se la Lazio avesse messo Gila o Romagnoli in attacco”.