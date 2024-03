Frosinone, Di Francesco in conferenza stampa: "Mi girano le palle, abbiamo preso gol..."

Il Frosinone incassa un altro ko e allo Stirpe, dopo essere passato in vantaggio con il gol di Lirola, subisce la rimonta della Lazio che vince con il gol di Zaccagni e la doppietta di Castellanos. Al termine della sfida ecco le parole del tecnico Di Francesco in conferenza stampa: "Ci deve essere la voglia di reagire. Basta vivere di rimpianti dopo le partite. Il gioco fa parte di uno sport in cui bisogna sapere anche difendere e essere smaliziati, ci manca la lettura di certe situazioni. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta della Lazio. Dopo un primo tempo giocato in una certa maniera ci ritroviamo a parlare di una vittoria degli altri. Mi girano sul serio questa sera, sono davvero arrabbiato perché è un peccato. Ci sono nove partite davanti e questa squadra non deve mollare".

"In una partita ci sono diversi momenti, quando abbiamo dominato noi non abbiamo fatto tre gol come ha fatto la Lazio. La differenza è nella qualità e nelle scelte fatte, loro hanno fatto gol e noi no, la Lazio ha difeso meglio e noi siamo stati meno lucidi. Come ho preparato la gara? Basandomi esattamente sulla squadra di Sarri".