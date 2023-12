Frosinone, Di Francesco verso la Lazio: il report dell'allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 48 ore e la Lazio tornerà in campo all'Olimpico per l'ultima gara dell'anno. La squadra di Sarri se la vedrà contro il Frosinone di Di Francesco, reduce dal ko interno contro la Juventus, nella sfida in programma venerdì 29 dicembre alle 20.45.

Come riportato dal sito ufficiale del club questa mattina la squadra si è allenata agli ordini del tecnico tra attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati. In gruppo Reinier. Differenziato per Lirola. Terapie per Oyono e Baez.