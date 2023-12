Frosinone, Harroui pensa alla Lazio: "Ecco cosa ci manca, a pare mio non..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone è stato sconfitto in casa dalla Juventus e al termine della sfida, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Harroui. Il centrocampista ha analizzato la prestazione della squadra, fatto il punto sul suo percorso di crescita e poi espresso le sue sensazioni sul prossimo appuntamento, l'ultimo del 2023, che li vedrà impegnati contro la Lazio all'Olimpico il 29 dicembre alle 20:45. Un incontro che impensierisce e non poco sia il mister, in apprensione per Baez, sia il marocchino che ha affermato: "Cosa ci servirà per fare punti in trasferta? Non lo so, secondo me non abbiamo tanti giocatori con esperienza in serie A ma siamo un ottimo gruppo. Dobbiamo parlare di più in campo, a mio parere sono convinto che arriveranno i punti fuori casa. Fa parte del processo di crescita”.

