Frosinone, i tifosi lanciano un segnale alla Lazio: il dato aggiornato dei biglietti

La Lazio è pronta a chiudere positivamente il 2023, mirando a una vittoria di misura contro il Frosinone. Per la gara in programma venerdì 29 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma però, la squadra di Eusebio Di Francesco può però contare sulla grossa spinta dei propri tifosi gialloblù. Attualmente, stando a quanto riporta TuttoFrosinone.com, i tagliandi staccati nel settore ospiti sono circa 1.766. Per poter aumentare maggiormente il dato, i ciociari avranno tempo fino a giovedì 28 dicembre alle ore 19.00. Grande segnale in vista della Lazio di Maurizio Sarri.