Frosinone, in arrivo un nuovo difensore: e contro la Lazio...

Si infiamma già da subito il calciomercato invernale. La prima squadra a muovere qualche passo in avanti è il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che nella prossima giornata di Serie A affronterà la Lazio. Dopo i vari prestiti di Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé, i gialloblù hanno trovato l'accordo per l'arrivo di un altro calciatore a titolo temporaneo dalla Juventus. Si tratta di Dean Huijsen, per cui ormai mancano solamente i dettagli,come confermato anche dal direttore sportivo Guido Angelozzi nello scorso weekend. Il difensore, ovviamente, non sarà a disposizione del tecnico ex Roma per la partita del 29 dicembre all'Olimpico contro i biancocelesti. Se l'affare andrà in porto nei prossimi giorni, l'olandese si trasferirà a partire dall'1 gennaio.