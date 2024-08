Frosinone - Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Terzultima amichevole in attesa dell’inizio del campionato. La Lazio si sposta al Benito Stirpe per affrontare il nuovo Frosinone di Vincenzo Vivarini, retrocesso in Serie B. Baroni ripartirà dal 4-2-3-1, nonostante alcuni problemi fisici degli ultimi giorni in seguito alla gara contro l’Hansa Rostock. Di fronte a Provedel tra i pali, la difesa sarà composta da Lazzari, Casale (in ballottaggio con Patric), Romagnoli e Pellegrini. Non ci saranno Nuno Tavares e Mario Gila, che stanno recuperando dai loro rispettivi infortuni. Prudenza anche per Marusic, non al meglio in settimana. In mediana invece sono sicuri del posto Rovella e Vecino (più indietro Cataldi). Sulla trequarti è in dubbio Isaksen (affaticato): sulle fasce si muoveranno quindi Tchaouna e Zaccagni, con Guendouzi al centro. Staccato Dele-Bashiru a caccia della prima maglia da titolare in questa pre-season. Per il posto da centravanti, Castellanos è nettamente in vantaggio su Noslin viste le ultime (ottime) prestazioni.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Guendouzi, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.