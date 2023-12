Frosinone, quanti tifosi contro la Lazio: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio tornerà in campo venerdì 29 dicembre allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria in trasferta contro l'Empoli, il 9 posto centrato, e una risalita della classifica a piccoli passi, i biancocelesti mettono ora nel mirino il Frosinone. Per la squadra di Maurizio Sarri si tratterà di una sfida molto importante per poter guadagnare altri tre punti, dopo la vittoria a Empoli.

Nel frattempo, secondo quanto riporta Tuttofrosinone.com, i tifosi giallozzurri che si presenteranno all'Olimpico attualmente sono 722. Per aumentare il numero di spettatori ci sarà tempo fino a giovedì 28 dicembre alle ore 19.00.