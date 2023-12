Frosinone, Soulé a Sky: "Nel primo tempo non hanno mai tirato in porta"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ha realizzato il rigore del vantaggio, subendo poi la rimonta della Lazio. Matias Soulé è stato uno dei migliori in campo del Frosinone, nonostante la sconfitta. Ai microfoni di SkySport, l'argentino ha analizzato la sfida dell'Olimpico. Ecco le sue parole: "Non siamo contenti. Fino al 70' abbiamo fatto una bella partita. Penso che dobbiamo migliorare, alzare di più l'attenzione perché non riusciamo a vincere. Nel primo tempo non ci hanno mai tirato in porta. Dopo il vantaggio dovevamo far finire la partita. Ci mancano quei 20 minuti in cui dobbiamo chiudere le gare".

"Giocare così tanto mi dà molta esperienza. Mi alleno sempre al 100%, ho fatto tante partite e sono veramente contento. Siamo molto sfortunati purtroppo. Io provo a dare sempre il meglio di me per dare il massimo durante le gare".