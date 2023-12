Frosinone, tre nuovi acquisti in arrivo: ma contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Frosinone letteralmente scatenato sul mercato. La sessione invernale deve ancora aprire i battenti e la società ciociara ha quasi messo a segno tre colpi importanti per rinforzare la rosa. E' fatta per Dean Huijsen difensore classe 2005 e molto promettente che arriva in prestito dalla Juventus. Ai dettagli anche l'arrivo di Nadir Zortea dall'Atalanta con la stessa formula. L'ultimo innesto che sarebbe imminente è Fares Ghedjemis dal Rouen, esterno d'attacco classe 2002 che ha già realizzato quattro reti e due assist nella terza divisione francese. Tutti e tre però non saranno a disposizione di Di Francesco per l'ultimo match del 2023 all'Olimpico contro la Lazio. Potranno esserci invece con il nuovo anno con il Monza il 6 gennaio.