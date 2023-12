Frosinone, un attaccante in dubbio contro la Lazio: le sue condizioni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Dopo le (brevi) vacanze di Natale, si torna in campo. La Lazio si ritroverà allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 29 dicembre per affrontare il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta contro la Juventus, i gialloblù si ritrovano a fare i conti con diversi situazioni critiche prima di sfidare la formazione biancoceleste. Uno su tutti in dubbio è l'attaccante Jaime Baez, che dopo la rete contro i bianconeri ha rimediato un infortunio che l'ha costretto a uscire anzitempo dal campo. Dalle foto pubblicate sui social dalla compagna, si vede l'uruguaiano che indossa un vistoso tutore alla gamba sinistra. La sua presenza contro la squadra di Sarri è a forte rischio.