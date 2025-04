Funerali Suor Paola | Tommasi: "La sua sana faziosità sia da esempio per tutti" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Parole di stima e di affetto non solo dal mondo Lazio. Anche dalla parte opposta della città sono riconosciute le qualità umane di Suor Paola. Lo testimonia Damiano Tommasi nel suo ricordo al termine del funerale nella Chiesa di Ponte Milvio: “Suor Paola ha lasciato un ricordo bellissimo in tutte le persone che ha incontrato perché era sorriso e speranza. Io ho avuto modo modo di collaborare con la So.Spe, era l’anno in cui aveva vinto lo scudetto la Lazio, poi l’anno dopo lo abbiamo vinto noi ed è stato motivo di scherzo. E siamo andati avanti così per vent’anni, con tutta la mia famiglia, ma anche con i miei compagni di squadra come Vincent Candela”.

E poi sul suo lascito: “Da quando ha iniziato ad apparire in tv ha portato la rappresentazione della faziosità in modo sano, goliardico, che poi è il sapore dello sport e credo che questo l’abbia fatto vivere con l’aiuto dei suoi volontari e delle tante famiglie della sua scuola. Da uomo di sport non può che essere stato un grande insegnamento per me”.

