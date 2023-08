Fyenoord, Trauner: "Girone difficile, ma già contro la Lazio abbiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Le urne di Montecarlo hanno dato il verdetto, i gironi di Champions sono stati definiti e al Feyenoord, finito nel gruppo E, toccherà affrontare Atletico Madrid, Lazio e Celtic. In merito, ai microfoni di Nos, si è espresso il capitano della formazione olandese Gernot Trauner: “Un gruppo difficile, ma lo sapevamo già. La Champions League è di un altro livello e non credo che siamo i favoriti in questo gruppo”

"Molti dei nostri giocatori non hanno mai giocato in Champions League, ma l'anno scorso abbiamo dimostrato di poter vincere contro la Lazio. Credo che abbiamo la possibilità di vincere contro tutti, soprattutto in casa. Tifosi? Sono tre avversari molto belli, il Celtic in particolare avrà una grande atmosfera. Ma noi non veniamo a vedere begli stadi, vogliamo competere"

