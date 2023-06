Gagliardini saluta l'Inter: "Ho vissuto un sogno. Futuro? Adesso penso..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Roberto Gagliardini all'Inter è ormai giunta al termine. Il centrocampista si svincolerà il prossimo 30 giugno e in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha salutato il club nerazzurro: "Sono grato all’Inter, sono stati sei anni e mezzo bellissimi, dove sono cresciuto tanto: ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto e di giocare la Champions, di vivere questo sogno. Ringrazio davvero tutti: compagni, società e tifosi. Il futuro? Ora mi godo il matrimonio e la famiglia, al resto penserò più in là".

Accostamento alla Lazio in passato

Al momento non è ancora lecito sapere dove giocherà il prossimo anno l'ex calciatore dell'Atalanta. Negli scorsi mesi è stato fatto più volte il suo nome in orbita Lazio ma la trattativa non sembra mai essere decollata. Ultimamente invece sono aumentati i rumors riguardanti un suo possibile passaggio al Milan che dopo tutto questo tempo in nerazzurro sarebbe a dir poco clamoroso.