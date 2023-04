Galatasaray, ancora spesa in Serie A: nel mirino un difensore di Inzaghi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Zaniolo, Torreira e Mertens, ancora sirene turche in Serie A. Stavolta tocca all'Inter. Come riporta Tuttomercatoweb, il Galatasaray ci sta provando per Danilo D'Ambrosio. Avvistati a Milano in un noto hotel della città l’agente del giocatore Vincenzo Pisacane e alcuni emissari del club turco. In estate potrebbe arrivare l'affondo decisivo per l'esperto calciatore classe 1988.