Galatasaray, il dirigente Hatipoğlu: "Vecino? Ecco come stanno le cose"

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Galatasaray per Matias Vecino, come successo già l'estate scorsa. A smentire però ogni possibile trattativa per il centrocampista della Lazio è stato il vicepresidente del consiglio di amministrazione del club turco İbrahim Hatipoğlu. Queste le sue parole riportate dal portale turco Cumhuriyet: “Non abbiamo mai parlato di Vecino. Chi dice che siamo interessati a lui? Perché e come escono queste notizie? È stato fatto di proposito. Stanno cercando di metterci pressione e creare scompiglio nell'ambiente con alcune notizie false. Vecino non è mai stato un nostro obiettivo in questa sessione di mercato”.