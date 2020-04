Galliani: "Ripresa campionati in Europa e in Italia no? La Serie A non sarebbe più competitiva"

Il calcio riuscirà a ripartire? Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ad del Monza Galliani ha detto la sua: “Non c’è dubbio che in questo momento la priorità sia la salute ma altrettanto dobbiamo essere consapevoli di vivere in un sistema globale. Se i nostri tre principali competitor in Europa, Inghilterra, Spagna e Germania, riprendono l’attività, rischiamo di non essere più competitivi con loro. Il calcio italiano subirebbe danni da 700 milioni e si avvierebbe a una ‘decrescita felice’, mentre gli altri continuerebbero a incassare”.