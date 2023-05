Galliani: "Volevo Sarri al Milan, ma poi disse una cosa gravissima"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'interno del suo libro, Adriano Galliani ha rivelato di una trattativa per portare Sarri al Milan. Ma non se ne fece nulla. Oggi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attuale amministratore delegato del Monza ha raccontato cosa andò storto.

"Lei nel suo libro accenna al mancato ingaggio di Sarri. Cosa accadde?"

"Cambiai idea quando lessi che aveva dichiarato: Renzi è addirittura peggio di Berlusconi. Così prendemmo Mihajlovic".