Garbo: "Il Milan non è una squadra di calcio. Lazio? Superiore alle aspettative"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan e Lazio si ritroveranno come avversarie domenica sera a San Siro, il big match è valido per il ventisettesimo turno di campionato. I rossoneri arrivano all'incontro dopo la pesante sconfitta col Bologna che ha contribuito a alimentare il pessimismo che già da tempo ha pervaso l'ambiente. In merito, in un'intervista concessa ai microfoni di TMW, si è espresso Daniele Garbo. Di seguito le sue considerazioni: "Il Milan non è una squadra di calcio, il Bologna sì, è questa la differenza. La prima cosa che manca al Milan è la società. Gli americani si affidano agli algoritmi, poi c'è un dirigente che deve imparare ancora a esserlo, ha scelto due allenatori sbagliati, cosa dire? Ha speso tanto a gennaio, ha preso giocatori che potevano cambiare il Milan, invece...E' una stagione da buttare completamente. Se la Champions è andata? Per me ha solo il 5% di possibilità".

Poi, soffermandosi anche sui biancocelesti, ha aggiunto: "La Lazio ha voltato pagina, sono andati via giocatori che hanno scritto la storia del club, sono arrivati dei giovani che devono crescere, meglio di così cosa doveva fare Baroni? Ha lavorato benissimo, è una Lazio superiore alle aspettative, ha fatto una stagione straordinaria in EL ed è in lotta per la zona Champions".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE