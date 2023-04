Gascoigne confessa: "Esperienze pre-morte, 18 giorni in coma e demoni. Vi racconto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex giocatore dell'Inghilterra Paul Gascoigne ha combattuto la dipendenza da alcol per tutta la vita ed è stato ricoverato in diverse occasioni. Gascoigne ha giocato in squadre come Tottenham, Lazio e Glasgow Rangers, ed è stato convocato dalla squadra inglese in 57 occasioni. Gli infortuni e il suo carattere piuttosto particolare hanno perlomeno rallentato la carriera di un giocatore che aspirava a livelli più alti. L'ex calciatore, nelle dichiarazioni al reality 'Scared Of The Dark', programma televisivo a cui parteciperà, ha spiegato: "Non ho paura di niente, per quello che ho passato nella mia vita", chiarendo di aver vissuto momenti molto delicati. Inoltre, la leggenda dell'Inghilterra ha confessato: "Ho avuto esperienze di pre-morte, 36 operazioni, sono morto un paio di volte dopo aver combattuto i demoni e mi hanno messo in coma per 18 giorni. La gente continua a dire: Tu hai più vite di un gatto".

