Gasperini a Dazn: "Pochi giocatori italiani. Tantissimi ragazzini che giocano a calcio ma..."

La mancanza di giocatori italiani nel campionato di Serie A è un argomento più volte sollevato negli ultimi anni dagli addetti ai lavori nel settore calcistico. L'ultimo ad aver commentato la grave situazione è stato Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla piattaforma 'Dazn Heroes': "La prima volta che parlai con il presidente mi disse che il suo sogno era avere sei o sette giocatori cresciuti nel nostro vivaio, io guardavo la rosa dell'Atalanta e pensavo che già ci fossero, bastava togliere un po' di polvere e venivano fuori delle pepite. È così che sono venuti fuori Caldara, Gagliardini, Conti, Petagna, Cristante, Mancini".

"La qualità in Italia è sicuramente scesa, si è fatto il grave errore di non aver coltivato il nostro prodotto, ci sono pochi giocatori italiani. C'è una base enorme di ragazzini che giocano a calcio, non credo come sia possibile che non vengano più fuori giocatori, significa che qualcosa si è sbagliato. Evidentemente non abbiamo più creato le strutture e la possibilità che il nostro prodotto venga fuori, a discapito di tanti giocatori mediocri che sono arrivati in Italia, bisogna anche avere il coraggio di dirlo e che hanno abbassato il livello del campionato. Poi c' un aspetto economico ma non bisogna trincerarsi su questo. Abbiamo bisogno di idee e rilanciare quelli che sono i nostri ragazzi", ha aggiunto.