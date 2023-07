Gemmi (ds Cosenza) su Zarate: "Promessa del rinnovo? C'è da valutare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Assieme a Fabio Caserta nella conferenza organizzata oggi dal Cosenza per presentare, appunto, l'ex tecnico del Benevento, ha preso la parola anche il ds dei Lupi, Roberto Gemmi:

"Zarate? È una valutazione che dobbiamo fare, a prescindere dalla promessa del rinnovo. È una scelta tecnica. Non valutiamo il giocatore, che è un campione, ma tutto si basa sull’età e sul fisico. Al momento non rientra nelle mie idee. In questo momento non è un obiettivo. In ogni caso gli auguriamo di recuperare al meglio dall’infortunio”.