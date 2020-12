Genoa, Ballardini prepara il match con la Lazio: affaticamento per Pandev, si rivede Marchetti

La moglie del tecnico ha pubblicato su Instagram una risposta che non lascia dubbi sulla volontà di Simone di continuare in...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SI RIPARTE: ACERBI E LEIVA IN GRUPPO, RIECCO LULIC FORMELLO - Il giro di tamponi, dalle 11.30 nel centro sportivo per i controlli che hanno riguardato staff, dirigenza e calciatori. Poi il pranzo e alle 14.30 la rosa è tornata in campo per la ripresa degli allenamenti. Lo stop di cinque giorni è alle... FORMELLO - Il giro di tamponi, dalle 11.30 nel centro sportivo per i controlli che hanno riguardato staff, dirigenza e calciatori. Poi il pranzo e alle 14.30 la rosa è tornata in campo per la ripresa degli allenamenti. Lo stop di cinque giorni è alle... WEBTV LAZIO, ANCORA NEL SEGNO DI IMMOBILE: FIRMA SUL RINNOVO ATTESA PER INIZIO 2021 In un periodo difficile come quello del Covid, sono poche le certezze, anche per una società di calcio. Per fortuna, la Lazio ne ha una, si chiama Ciro Immobile che da qualche anno a questa parte non fa altro che segnare gol a ripetizione. Un 2020 da... In un periodo difficile come quello del Covid, sono poche le certezze, anche per una società di calcio. Per fortuna, la Lazio ne ha una, si chiama Ciro Immobile che da qualche anno a questa parte non fa altro che segnare gol a ripetizione. Un 2020 da... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, IPOTESI PORTIERE: PIACE IL PROFILO DI SILVESTRI In attesa di capire il futuro dei propri portieri, i biancocelesti avrebbero effettuato un sondaggio esplorativo per Silvestri, uno dei migliori portieri del campionato, in forza al Verona. In attesa di capire il futuro dei propri portieri, i biancocelesti avrebbero effettuato un sondaggio esplorativo per Silvestri, uno dei migliori portieri del campionato, in forza al Verona.