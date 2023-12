Genoa, Gilardino: "Lazio? Ecco come stanno Retegui, Gudmundsson e..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi è il giorno di vigilia di Genoa - Empoli. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico Alberto Gilardino, che ha parlato della condizione di alcuni suoi giocatori in vista del match di domani contro i toscani. I rossoblù, dopo il campionato, si sposteranno a Roma per affrontare la Lazio in Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Sono tutte partite importanti come lo sono state e lo saranno quelle dopo l'Empoli. Sono gare da affrontare come fatto in questo periodo con la massima determinazione e con il massimo spirito di sacrificio e umiltà. Ma con grande consapevolezza di quello che noi desideriamo e vogliamo fare all'interno della gara".

"Retegui? Si è allenato tre giorni con la squadra. Non è al 100% ma farò valutazioni con il ragazzo. I ragazzi nella fase difensiva mi sono piaciuti molto, da Vogliacco, De Winter ma anche Haps. Domani rientrerà Vasquez. Non ci sarà Bani ma ho comunque scelta. Jagiello verrà in panchina domani. Kutlu avevo chiesto delle risposte che volevo vedere in allenamento e me le ha date. Mi auguro di riavere Bani e Gudmundsson in gruppo dopo la Coppa Italia per fare delle considerazioni per la partita di Monza. Ekuban anche lui credo sia una questione di giorni, lo aspettiamo dopo la Coppa Italia".