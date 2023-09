Genoa, Gilardino ripensa alla Lazio: “Mi aspettavo una gara…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domani il Genoa affronterà il Torino, la sfida valida per la terza giornata di Serie A è in programma alle 18:30. Per presentarla, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico dei grifoni. Nel corso dell’incontro, Gilardino è tornato sulla sfida vinta all’Olimpico contro la Lazio. Queste le parole: “La partita di Roma ci dà ossigeno ed entusiasmo ma anche consapevolezza, domani sarà un altro tipo di gara rispetto alla Lazio. Prestazione diversa? Ne ero convinto, ma anche prima della gara contro la Fiorentina. Ero sicuro di come la squadra lavora, aveva lavorato e continua a lavorare per l’impegno che mette in allenamento. Ero convinto della prestazione. Mi aspettavo una partita del genere, sono stati bravi. È passato e dobbiamo trarre cose positive dalla gara di Roma, ma non possiamo permetterci di abbassare l'asticella dal punto di vista dell'attenzione, del sacrificio e dell’umiltà".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE