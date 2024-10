Genoa, Gilardino: "Tanti assenti contro la Lazio E su Balotelli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Genoa deve fare i conti con i numerosi problemi fisici che stanno tartassando la rosa e che costringono Gilardino a correre ai ripari, nel tentativo di mettere in capo domani, all'Olimpico contro la Lazio, una formazione che possa fronteggiare al meglio la squadra di Baroni. In vista della sfida di domani, il tecnico rossoblù è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto della situazione:

INFORTUNATI - "Gollini, Messias, Ekuban, Vitinha, Bani e sappiamo tutti di Malinovskyi. Purtroppo in uno scontro di gioco in allenamento Ekuban ha riportato un altro problema muscolare. Dispiace per il ragazzo perché era già da qualche giorno che si allenava con noi. Ritroviamo Badelj, sto facendo delle considerazioni in vista della partita di domani sia che possa giocare dall'inizio o che possa dare un contributo a partita in corsa. Anche perché abbiamo quattro partite in 12 giorni e non posso permettermi di perdere dei giocatori importanti".

LA LAZIO - "La Lazio, sia in campionato che nelle competizioni europee sta facendo ottime cose, ha giocatori di grande qualità ed è una squadra con un'identità forte, merito di un allenatore che ha fatto tanta gavetta e ha meritato sul campo questa panchina e questo momento importante della sua carriera. Ha giocatori che determinano nella partita. Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare, da parte mia c'è positività nel vedere il lavoro dei ragazzi perché sono stati tutti nell'allenamento e hanno lavorato bene".

SVINCOLATI E BALOTELLI - "In questo momento devo pensare ai giocatori che ho a disposizione e, io e la squadra, siamo concentrati sulla partita di domani a Roma con la Lazio. E' un dato oggettivo e chiaro a tutti che siamo in emergenza a livello numerico e di caratteristiche in alcuni reparti come quello offensivo. Ci sono delle valutazioni da fare ed io ho già parlato alla società però la cosa certa di questo momento è quello che possono portare in campo domani contro una grande squadra e andremo a Roma per battagliare. Per il resto non dovete chiedere solo a me. Balotelli? E' un giocatore svincolato, che conosco. E' un ragazzo che, secondo me, ha quella motivazione, quel fuoco che gli servirebbe per poter fare ancora bene però, come ho detto prima, vista la partita di domani e per la mia squadra è riduttivo parlare di chi non c'è. Sia se parliamo di lui o altri. La società sa qual è il mio pensiero. Sono già due o tre settimane che si parlano di alcune situazioni, siamo un po' ritardo viste le problematiche oggettive che abbiamo in alcuni reparti".