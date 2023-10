Genoa | Gol Pulisic, Zangrillo è una furia: "Se vogliamo prenderci in giro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua e continuerà a far discutere il gol siglato da Pulisic che ha deciso la sfida tra Milan e Genoa, viziato probabilmente da un tocco di braccio dell'americano. Al termine del match, ai microfoni di Dazn è andato il presidente Zangrillo anziché Alberto Gilardino. Il patron rossoblù non ha nascosto la propria amarezza nei confronti della scelta dell'arbitro: “Non ho nessuna rabbia, alla mia età la riservo ad altro. Molto rammarico, amarezza, ma sono sempre consapevole che questo gioco, che stavolta è rovinato quando è Davide contro Golia. Dobbiamo solamente decidere una cosa: o siamo dei codardi e cerchiamo di prenderci in giro tra di noi, oppure cerchiamo di analizzare quello che è accaduto come se fossimo il Var”.

E ancora: “Abbiamo visto tutti che Pulisic s’è aggiustato la palla con il braccio, è inutile stare a discutere. Dopodiché c’è stata anche un’entrata assassina di Maignan, che è entrato col ginocchio sulla gola di Ekuban. Di cosa stiamo discutendo?”. Poi, parlando direttamente con Luca Marelli: “Non ho bisogno che lei me lo spieghi, lo spieghi a qualcun altro. Per me è chiarissimo, è fallo di mano e quindi non è gol, punto. La ringrazio per la sua dotta lezione. Cercheremo la prossima volta di avere delle immagini chiare”.

“Per il rispetto dei 33.000 presenti, per la partita meravigliosa che abbiamo fatto, se non c’è la certezza, magari si rivede la propria decisione, non sarebbe successo assolutamente nulla. A volte è questione di buon senso, il buon senso applicato al gioco è veramente qualcosa di difficile nel calcio in Italia”, ha concluso Zangrillo.

TORNA ALLA HOMEPAGE